Hysj-utval leverer rapport om tryggingsklarering

innenriks

Tryggingsklarering er nødvendig for mange som jobbar i Forsvaret, utanrikstenesta og ein del andre offentlege, men også private, verksemder. Det siste året har det vore fleire nyheitssaker om folk som har mista klareringa fordi dei har fått seg ein partnar frå utlandet. Dermed mistar dei òg jobben.

Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvåkings- og tryggingstenestene (EOS-utvalet) har på eige initiativ sett på saker om tryggingsklarering. Leiar Eldbjørg Løwer overleverer rapporten til stortingspresidenten tysdag klokka 14. Etter det skal ho møte kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Utvalet varsla i årsmeldinga si frå 2016 at dei ville sjå på prosessen med tryggingsklarering.

«Utvalget besluttet i 2016 å gjøre en systematisk gjennomgang av et større antall saker der omspurte eller nærstående har tilknytning til en annen stat. Prosjektets formål er å avdekke eventuelle ubegrunnede forskjeller i klareringsmyndighetenes behandling av tilnærmet like saker, og å vurdere om saksbehandlingen er i tråd med lovens krav», heiter det her.

EOS-utvalet kritiserte i fjor Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) for å ha krenkt rettane til ein person. Personen mista tryggingsklareringa og dermed jobben, men EOS-utvalet slo i årsmeldinga si fast at det ikkje var noko reelt behov for tryggingsklarering i den jobben.

