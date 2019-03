LO og NHO i gang med lønnskampen

innenriks

Med dei to delegasjonane trygt plassert rundt forhandlingsbordet i NHOs lokale, overrekte Almlid og Gabrielsen kvarandre dei respektive krava for oppgjeret klokka 13 måndag ettermiddag.

Oppgjeret i år er eit såkalla mellomoppgjer, der det berre blir forhandla om lønn. Striden om AFP er flytta til neste år.

Partane har frist til 14. mars med å bli einige . Viss ikkje, går oppgjeret til mekling med tentativ frist ved midnatt 31. mars. Finn dei inga løysing då heller, blir det streik. Dette er likevel sjeldan i mellomoppgjer.

Auka kjøpekraft og reallønnsauke for alle medlemsgrupper er hovudkrava til LO i oppgjeret. I tillegg krev dei likelønn, eit ekstra løft for lågtlønte, og sikring av garantiordningane.

For NHO vil det sentrale vere å halde oppe konkurransekrafta for norske bedrifter. Arbeidsgivarsida har òg gitt beskjed om at det er rom for reallønnsvekst i oppgjeret i år, sidan pilene peikar rett veg igjen i fleire bransjar.

Dei har likevel understreka at vi på ingen måte er på veg inn i nokon høgkonjunktur.

– I den delen av norsk økonomi som er mest relevant for forhandlingane, nemleg industrien, gjekk det overraskande dårleg i fjor. Det var fall i innteninga og til og med negative resultat i verkstadindustrien, og lønn som del av verdiskapinga i denne delen av næringslivet nærma seg 90 prosent. Det er det høgaste på 40 år, påpeika NHOs sjeføkonom Øystein Dørum tidlegare denne månaden.

