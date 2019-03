Norwegian set ikkje sine 737 MAX på bakken

innenriks

Norwegian fall nesten 7 prosent på Oslo Børs måndag morgon. Analytikarar E24 har snakka med, meiner flyulykka er forklaringa. Også fabrikanten Boeing fall i kurs i førhandelen måndag.

Flystyrten i Etiopia søndag morgon skjedde seks minutt etter at 737 MAX-maskina frå Ethiopian Airlines tok av frå hovudstaden Addis Abeba med kurs for Nairobi. Flyet gjekk ned nær byen Bishoftu, 50 kilometer søraust for Addis Abeba. Alle dei 149 passasjerane og besetninga på åtte mista livet.

Måndag morgon vart det kjent via kinesiske medium at Kina har bedt innanlandske flyselskap om å mellombels setje alle Boeing 737 MAX på bakken. Eit slikt trekk er førebels ikkje aktuelt frå Norwegian, som har 18 tilsvarande fly.

– Alle våre 737 MAX 8-fly flyr som normalt. Vi er, som alltid, i tett dialog med Boeing og følger tilrådingane frå dei og frå luftfartsstyresmakter. Sikkerheita til passasjerane våre kjem alltid først, seier Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer til NTB måndag morgon.

Neppe aktuelt med flyforbod

Leiaren for tryggingskomiteen i Noregs Flygarforbund, Jo Bjørn Skatval, seier til Flysmart24 at han ikkje trur det blir aktuelt med ei global tilråding om å setje flytypen på bakken.

Han opplyser at ein generell ordre om å setje alle fly av Boeing 737 MAX 8-flya på bakken eventuelt vil komme frå flyfabrikken Boeing eller frå dei amerikanske luftfartsstyresmaktene, Federal Aviation Administration, som har godkjent flytypen.

– At enkelte operatørar og luftfartsstyresmakter set modellar på bakken vil vere basert på sjølvstendige vurderingar eller politisk press. Det vil då som oftast vere tiltak som ikkje påverkar den generelle avviklinga av trafikken, skriv Skatval i ein e-post måndag morgon.

Norwegian vil førebels ikkje komme med ytterlegare kommentar, opplyser selskapet til E24.

Norwegian bruker 737 MAX på store delar av rutenettet, blant anna innanfor Europa og Midtausten, og på transatlantiske ruter mellom USAs østkyst og Irland, Nord-Irland og Skottland. I tillegg til dei 18 flya av typen 737 MAX Norwegian har i dag, har selskapet òg 90 slike fly i bestilling.

Nytt fly

Flyet som styrta søndag er den meste moderne versjonen, nemleg 737 8 MAX, og vart levert i november i fjor. Det er same type fly som eit indonesisk fly frå selskapet Lion Air som styrta i oktober i fjor då 189 menneske omkom.

Ifølgje Ethiopian Airlines melde flygaren om problem kort tid etter avgang og bad om å få returnere til flyplassen. Flyselskapet valde å setje alle Boeing 737 MAX 8-maskiner på bakken etter ulykka. Det same har Cayman Airways valt å gjere.

