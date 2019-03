Ti arresterte i svindel- og narkosak på Innlandet

innenriks

Truslar mot ein politiadvokat inngår også i sakkomplekset som er rulla opp på Hedemarken dei siste månadene, melder NRK. Så langt er åtte menn og to kvinner arrestert. Fleire av dei er varetektsfengsla og blir haldne isolerte for å unngå øydelegging av bevis. To av dei sikta er lauslatne frå varetekt.

– Det er snakk om grove bedrageri mot bankar og finansinstitusjonar og grove narkotikalovbrot. Vi meiner no at dette ser ut til å vere organisert kriminalitet, seier politiadvokat Julie Dalsveen. Dei fleste sikta er frå Hedmarken, medan nokre er frå andre stader på Austlandet.

I 2018 skal dei sikta i saka ha brukt falske opplysningar til å lure bankar til å gi dei lån og kreditt. Ifølgje avgjerder i retten skal det vere snakk om millionbeløp. Saka omfattar også grove narkotikalovbrot, og politiet trur bedrageria kan henge saman med narkotikagjeld.

– Det er ein av teoriane vi jobbar ut ifrå. Vi ser på om det er samanheng mellom bedrageria og narkotikaverksemd på Hedmarken og austlandsområdet elles, seier Dalsveen. Politiet i Innlandet har jobba med saka i mange månader og sett inn store ressursar.

