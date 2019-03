Tre års fengsel for valdtekt av niese i Telemark

innenriks

Ifølgje NRK meiner retten det er fleire skjerpande omstende, som nære familieband og aldersskilnaden.

Niesa, som er i første del av 20-åra, var ifølgje dommen svært rusa og sov, noko onkelen i retten forklarte at han var klar over då den aktuelle hendinga skjedde i pinsa 2018.

«Det er også skjerpende at tiltalte var klar over at fornærmede ikke var interessert i seksuell kontakt med ham. Han hadde tidligere gjort tilnærmelser overfor henne som hun avslo. Endelig anses det skjerpende at tiltalte rett før overgrepet lovet moren til fornærmede at han skulle passe på henne», heiter det i dommen.

