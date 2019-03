Ein person arrestert etter mistenkeleg dødsfall i Bergen

innenriks

Den døde vart funnen i ei leilegheit på Landås ved 3.30-tida natt til tysdag, melder NRK, som først omtalte saka. Samtidig vart ein annan person funnen hardt skadd på gateplan i nærleiken. Sistnemnde er køyrd til Haukeland universitetssjukehus.

– Vi hadde ein patrulje som kom over ei hending i Nattlandsveien like utanfor Bergen sentrum. Dei vart kontakta av to personar, der ein var hardt skadd. Etter kvart vart det peikt ut ei leilegheit, der ein person vart funnen død. Ein av dei patruljen møtte på, er arrestert, medan den andre er køyrd til akuttmottaket, utan at vi har hatt moglegheit til å snakke med vedkommande, seier operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB.

Alvorlege skadar

Helsepersonell kallar skadane på den som er køyrt til Haukeland som alvorlege, men politiet har så langt ikkje konkretisert kva slags skadar det er snakk om. Halleraker understrekar at dødsfallet blir karakterisert som mistenkeleg.

– Vi veit ikkje noko om årsakssamanhengen her. Vi har sett inn ein god del ressursar, operativt og etterforskingsmessig. Kriminalteknikarar er på staden og undersøker leilegheita. Politiet har òg starta rundspørjing i området, seier han.

To menn, ei kvinne

Dei involverte er to menn og ei kvinne. Politiet har førebels ikkje sikker identifikasjon, men har ei meining om kven dei tre er. Det er for tidleg for politiet å seie noko om eventuelle relasjonar mellom dei.

– Vi veit ikkje kven som har hatt kva for rolle her, og eg ønsker derfor ikkje å seie noko nærare om kjønn og alder på kvar enkelt av dei, seier Halleraker.

Politiet har varsla ytterlegare informasjon under ei presseorientering seinare tysdag, men har ikkje tidfesta når.

