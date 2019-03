Forbrukartilsynet ber Apple og Google gjere tydeleg korleis dei bruker personopplysningar

innenriks

Forbrukarstyresmaktene har sendt eit brev til dei to teknologigigantane, der dei ber Apple og Google om å gjere endringar i app-butikkane slik at tilbydarane kan gi betre informasjon.

Initiativet blir koordinert av Nederland og Noreg.

– Viss ein app er designa for å samle inn og tene pengar på opplysningar om oss, skal vi ha klar og tydeleg informasjon om dette, seier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukartilsynet.

Bakgrunnen for brevet er ein tilsynsaksjon om forbrukardata som Forbrukartilsynet koordinerte i 2018.

Då undersøkte dei avtalevilkåra i International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) og fann at informasjonen om korleis appane samla inn og behandla personopplysningar ofte vart gøymd bort i lange personvernerklæringar, fleire klikk unna der ein lastar ned appane.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er positiv til Forbrukartilsynets krav. Han meiner det i dag er vanskeleg for forbrukarane å ta stilling til kva for personopplysningar appane hentar inn, og seier Apple og Google bør ta eit større ansvar for å informere om personvernet i appane.

– Det kan ikkje forventast at forbrukarane skal gå inn på nettsida til kvar enkelt app og lese lange personvernerklæringar før dei tar dei i bruk, seier Ropstad.

