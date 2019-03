Norwegian set alle Boeing 737 Max 8 på bakken

innenriks

«Etter anbefalinger fra europeiske luftfartsmyndigheter har Norwegian valgt å sette sine 18 Boeing 737 Max 8 på bakken inntil videre. Selskapet er i tett dialog med luftfartsmyndighetene og Boeing, og følger deres anbefalinger og instrukser. Norwegian vil gjøre sitt ytterste for å ivareta kunder som blir berørt», heiter det i ei pressemelding.

– Når luftfartsstyresmaktene gir råd om dette, følgjer vi naturlegvis tilrådinga deira. Vi beklagar til passasjerar som blir ramma av dette, men tryggleiken til passasjerane våre og dei tilsette kjem alltid først, seier flygesjef Tomas Hesthammer i Norwegian.

Norwegian har bestilt 110 Boeing 737 Max og har fått levert 18 av desse så langt.

Norwegian jobbar no med å omdisponere flyflåten for å avgrense konsekvensane, opplyser Norwegian.

Ifølgje kjelder Finansavisen har vore i kontakt med, kan det koste Norwegian over 15 millionar kroner per dag å setje dei 18 flya på bakken. Flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs i Winair seier til avisa at han meiner selskapet kan krevje mykje av utgiftene sine dekte av Boeing.

Norwegian har meir enn 110 Boeing 737–800 i flåten. Desse skal fly som normalt. Det same gjeld Boeing 787 «Dreamliner»-flya til selskapet.