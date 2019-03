Sjukehuslegar tar pasientbilde med privat mobil

innenriks

Føretakstillitsvalt Anniken Riise Elnes i Yngre legers forening seier til Dagens Næringsliv at bruk av private mobilar i behandlinga skjer «hver dag, over alt, hele tiden».

– Når det verkeleg hastar for pasienten, har vi rett og slett ikkje noko alternativ, seier Elnes, som er frustrert over tid som går til spille og naudløysingar som blir tvinga fram av ineffektive program som ikkje snakkar saman.

– Dette skjer kvar dag, over alt, heile tida. Når det hastar å konsultere kollegaer for å kunne gi korrekt behandling, ser vi oss nøydde til å bruke eigen mobil til å ta bilde, til dømes av pasientskadar eller av røntgenbilde, forklarer ho. Elnes seier ho er bekymra for at bilda skal komme på avvege, eksempelvis gjennom automatisk deling via skytenester.

Elnes seier mobilbruken er aukande og at det ikkje har komme noko pålegg om å stanse praksisen.

OUS-sjef Bjørn Erikstein forklarer bruken av mobilkamera med at overgangen frå papirløysingar til digitale løysingar utfordrar systemet. Han seier at pasientsikkerheit kjem først ved behov for raske løysingar.

(©NPK)