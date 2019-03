Stor snøskredfare på Vestlandet og i Nord-Noreg

innenriks

Tysdag melder NVE om betydeleg snøskredfare på store delar av Vestlandet, og dessutan moderat fare i Nord-Noreg.

– No bør folk verkeleg tenke seg godt om før dei legg ut på tur, enten det er i lett terreng eller topptur. Det er lett å løyse ut skred mange stader no, og ferdsel i snøskredterreng krev mykje kunnskap. Sjølv for erfarne folk er det ikkje alltid lett å sjå kvar det er trygt å gå slik forholda er no, seier Øyvind Setnes, førebyggingsekspert i Tryg Forsikring.

Dødelegaste vinter på fem år

I helga mista to personar livet etter å ha vorte tatt av snøskred. Dermed er skredvinteren i år den dødelegaste på fem år.

Snøskredvarslinga til NVE tilrår å unngå alt skredterreng, og spesielt terreng brattare enn 30 grader.

I Sør-Noreg har eit lågtrykk skapt snøbyer og vind frå ulike retningar i fjellet. Også her kan det vere lett å løyse ut skred i den nyaste snøen i mange regionar. Mange stader har det komme ein god del nysnø i fjellet dei siste dagane, medan det har regna i låglandet.

Vinter i fjellet

Måndag vart ein mann i 20-åra stadfesta død etter eit snøskred på Grytøya utanfor Harstad.

Skredsesongen er enno ikkje over, og det er framleis fare for at talet på omkomne kan auke, seier Håkon Heyerdahl ved Noregs Geotekniske institutt (NGI) til NTB.

– Det er tidleg i mars, og skredsesongen er definitivt ikkje over enno, seier han.

– Utover mot april/mai pleier snødekket å søkke litt saman og bli fastare. Men landet er veldig langt, det er framleis vinter i fjellet, og får vi eit snøvêr med 15–20 centimeter fersk snø kan det plutseleg bli auka skredfare igjen, fortset Heyerdahl.

NGI har sidan 1972 registrert dødsulykker i samband med snøskred i Noreg. Tala viser at litt over fem personar i snitt mistar livet i slike hendingar kvart år.

(©NPK)