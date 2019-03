Tolldirektoratet får 900.000 kroner i gebyr frå Datatilsynet

innenriks

NRK kunne i midten av februar fortelje at 80 millionar bilpasseringar har vorte videoovervaka utan heimel i lova. No har Datatilsynet konkludert i saka, etter å ha granska henne i fleire månader. Overvakinga var ulovleg, slår Datatilsynet fast.

Tolletaten har nytta kamera både ved grensa og i innlandet, såkalla vegvalskamera.

– Dette er det største gebyret vi nokosinne har varsla, seier direktør Bjørn Erik Thon til NRK.

Høgare gebyr med nytt løyve

Gebyret er fastsett etter den gamle personvernlova, som no er erstatta.

– Hadde vi vurdert lovbrota opp mot den nye lova, hadde gebyret truleg vorte langt høgare, seier Thon.

Datatilsynet åtvara allereie i mars 2017 om at overvakinga til Tolldirektoratet var inngripande for personvernet, og at ho mangla heimel. I byrjinga av 2018 varsla òg Tolldirektoratets eigne juristar om at overvakinga var ulovleg.

Datatilsynet meiner etaten har brote personopplysningslova gjennom innsamling og bruk av opplysningar frå kamera.

Datatilsynet seier dei har lagt vekt på at Tolldirektoratet har overvaka 80 millionar passeringar, og at overvakinga har omfatta sju–åtte millionar personar.

Tolletaten skal overvake trafikken over grensa, men dei har òg registrert og lagra data frå kamera som Statens vegvesen har plassert ut mange stader i landet. Dette er kamera som Tolldirektoratet ikkje skal ha tilgang til opplysningar frå, ifølgje Datatilsynet.

Samfunnsoppdrag

Tolletaten har tidlegare erkjent at personvern og informasjonstryggleik ikkje har vore godt nok varetatt, men at dei er godt i gang med ryddearbeidet.

– Vi erkjenner at tolletaten over tid har prioritert kampen mot smugling høgare enn personvernomsyn. Desse forholda har vi no systematisk kartlagt og vurdert. Vi har sett av store ressursar for å få orden i eige hus og er godt i gang med ryddejobben, sa tolldirektør Øystein Børmer då saka vart kjent i februar.

Han opplyste då at det er etablert eit omfattande prosjekt for personvern og informasjonstryggleik i tolletaten med ei førebels kostnadsramme på 200 millionar kroner. Statsbudsjettet for 2019 inneheld òg ei stor satsing på tolletaten, mellom anna til ei ny IT-løysing på kontrollområdet.

– Samtidig er det viktig å hugse samfunnsoppdraget til etaten. Oppgåva vår er å sikre at lover og reglar blir etterlevde i samband med grensekryssande vareførsel, bidra til korrekte skatte- og avgiftsgrunnlag, verne norsk næringsliv mot useriøse aktørar og hindre ulovleg innførsel av varer som våpen, narkotika og andre helseskadelege produkt, sa tolldirektøren.

Vil svare

Tolletaten har ikkje tatt stilling til gebyret.

– Etaten vil informere Datatilsynet om dei faktiske forholda som har noko å seie for skyldvurderinga i tilsvaret sitt til varselet innan fristen 2. april, seier tolldirektøren.

Han understrekar at etaten tar personvernet på alvor.

– For meg er det viktig å understreke at tolletaten til kvar tid skal følgje lover og reglar og utføre kontrolloppdraget vårt på trygt heimla grunn. Nettopp derfor har vi gjennomført omfattande interne kartleggingar og sett i verk ein storstilt oppryddingsjobb, seier Børmer.