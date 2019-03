19 Norwegian-innstillingar onsdag

innenriks

– Norwegian har jobba på spreng i heile natt for å finne løysingar for passasjerar som blir ramma av endringar i flyprogrammet. Status onsdag morgon er at dei aller fleste har vorte varetatt og vi jobbar no med å gi gode alternativ til resten, som er nokre hundre passasjerar som skal reise til og frå norske flyplassar, opplyser selskapet.

18 av Norwegians 163 fly er Boeing 737 MAX 8, flytypen som er sett på bakken i store delar av verda etter ulykka som kosta 157 menneske livet i Etiopia søndag. Med ein nidel av flåten i praksis sett ut av spel, jobbar selskapet med å setje inn tiltak.

Direkte beskjed

– Ramma passasjerar får direkte beskjed, medan alle andre skal oppføre seg som normalt. Vi jobbar med å slå saman flygingar, så dei fleste som blir ramma, får ny avgangstid same dag, seier kommunikasjonsrådgivar Tonje Næss til NTB.

– Vi jobbar alt vi kan for å minimere konsekvensen for dei reisande, understrekar ho.

Næss viser òg til at ein kan sjekke på nettsidene til selskapet om flyet er i rute.

Det er ikkje nødvendigvis avgangar som skulle vore flogne med 737 MAX 8-fly, som er innstilte. Avlyste avgangar kan komme av samanslåingane Næss nemner, og det kan tenkast at fly blir omdisponerte.

Følgjer tilrådingar

Norwegian følgjer utviklinga i saka og opplyser at dei har tett dialog med luftfartsstyresmaktene og flyprodusenten Boeing og følgjer tilrådingane deira.

– Vi inngår ikkje kompromiss om sikkerheita til passasjerane våre og tilsette, skriv Norwegian på nettsidene sine.

Der opplyser dei òg om kva for rettar passasjerar har dersom flygingane deira blir ramma.

(©NPK)