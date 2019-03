Atomreaktoren på Kjeller kan bli stengd

innenriks

Ifølgje Teknisk Ukeblad har Jeep2-reaktoren alvorlege korrosjonsskadar.

Feila vart oppdaga då reaktoren under ein tryggingsgjennomgang har vore tømd for atombrensel og tungtvatn. Reaktoren blir driven av Institutt for energiteknikk (IFE), som vurderer om han skal stengast.

– Ja, det er ein av dei tinga vi no må vurdere, seier administrerande direktør Nils Morten Huseby.

– Det er sikkerheitskritiske komponentar som er skadde, og det vil vere ein kostbar og tidkrevjande prosess å gjennomføre ein reparasjon. Kor kostbar og tidkrevjande veit vi ikkje enno. Det er det vi greier ut no, seier direktøren.

Ei mogleg stenging er noko eit styremøte skal ta stilling til 25. april, skriv Teknisk Ukeblad.

IFES styre vedtok i juni i fjor å legge ned verksemda ved Haldenreaktoren og ikkje søke om ny driftskonsesjon. Konsesjonen går ut i 2020.

Viss Kjeller-reaktoren blir stengd vil ikkje Noreg lenger ha nokon atomreaktorar. Begge har vorte brukt til forskingsformål og Jeep2-reaktoren på Kjeller blir brukt til grunnforsking i fysikk og til produksjon av legemiddel.

