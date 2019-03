innenriks

Det er organisasjonsutvalet som behandlar dei nye varsla.

– Eg kan stadfeste at organisasjonsutvalet har fått to nye varsel av varierande alvorlighetsgrad i 2019. Sakene er under behandling, seier Andersen til Dagbladet.

Han vil ikkje svare på om varsla dreier seg om seksuell trakassering, eller om dei gjeld tillitsvalde på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

Det er ikkje kjent om varsla gjeld same person.

