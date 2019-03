Dale vil ikkje motsetje seg omstridt namnebyte

innenriks

Dale vil ikkje gå mot endringa.

Tysdag vart det klart at NSB samlar tog og buss under det nye namnet Vy. Namneendringa har møtt massiv kritikk.

Samferdselspolitisk talsperson for Arbeidarpartiet Sverre Myrli slo onsdag i den munnlege spørjetimen i Stortinget fast at NSB har overlevd unionsoppløysinga, to verdskrigar, oljekrise og eit femtitals regjeringar, men ser no ikkje ut til å overleve Solberg-regjeringa.

– Etter over 130 år er det altså slutt for NSB – Noregs Statsbaner, sa han.

– Har samferdselsministeren som generalforsamling i NSB godkjent namneendringa? ville han vite.

Både Raudt og Ap fremma onsdag forslag i Stortinget om å be samferdselsministeren stanse NSBs namnebyte i vente på debatt og forklaring i Stortinget. SV varslar støtte til forslaget, som blir behandla allereie torsdag.

– Konkurransekraft

Dale viste i spørjetimen til at generalforsamlinga enno ikkje er halden, men understreka at styret fleire gonger undervegs i namneendringsprosessen har konsultert Samferdselsdepartementet.

– Vurderingane i styret veg tungt når vi skal behandle saka i generalforsamling. Eg har derfor varsla styret om at eg – viss dei meiner dette er nødvendig – ikkje aktivt vil motsetje meg endringa, sa Dale.

– Styret i selskapet meiner det er avgjerande for konkurransekrafta til selskapet at vi gjer endringar som bidrar til ein felles profilering og samlar det som i dag står fram som eitt NSB og eitt Nettbuss, i eit felles selskap, for å vere posisjonert for å vinne framtidige konkurransar, sa statsråden.

Generalforsamlinga blir halden 22. mars.

Arbeidsplassar

Både politikarar og mange vanlege folk latterleggjorde namneendringa då det nye namnet vart kjent tysdag.

– Alle ler av namnet Vy, sa Raudt-leiar Bjørnar Moxnes i Stortinget.

Men Dale sa at styret i selskapet har brukt mykje tid på endringa og gjort grundige vurderingar med det utgangspunktet at omtrent 10.000 arbeidsplassar i selskapet er avhengige av konkurransekraft i framtida.

– Selskapet meiner at marknaden er i endring, og at det med dagens organisering ikkje er posisjonert for å vinne nye marknadsdelar. Selskapet har sjølv meint at dei må gjere den endringa, sa Dale i Stortinget.

– Eg er opptatt av at fleire skal velje å bruke kollektive løysingar. Eg er opptatt av at NSB, som vi kjenner det i dag, skal overleve i mange tiår til fordi dei er konkurransedyktige og vinn anbod i marknaden, enten på buss eller bane, understreka samferdselsministeren.

Sterk kritikk

Både Ap, SV og Raudt har vore knallharde i kritikken sin av namneendringa. Moxnes viser til at saka formelt skal behandlast i generalforsamlinga.

– Det er framleis mogleg å snu i tide, seier han til NTB.

Han har tru på fleirtal for forslaget, sidan både opposisjonen og Frps transportpolitiske talsperson på Stortinget, Morten Stordalen, bad styret revurdere saka.

Opposisjonen har òg vore opptatt av at namneendringa har ein prislapp på 280 millionar kroner over fire år.

– Vy er dårleg og dyr symbolpolitikk, meiner SVs transportpolitiske talsperson Arne Nævra.

Myrli ber samferdselsministeren bruke eigarmakta si og stanse namnebytet.

– Det handlar om å hindre at 200–300 millionar kroner blir kasta bort på tull, medan pendlarar og andre passasjerar ventar på forseinka og overfylte tog, seier han.

(©NPK)