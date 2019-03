Kjos ber om unnskyldning – og varslar Max-rekning til Boeing

innenriks

– Først og fremst vil eg be om unnskylding til kundane som er ramma av at Max-flya våre er sette på bakken. Kundane er sjølvsagt hovudprioriteten vår no. Kollegaene våre i Norwegian har jobba heile natta for å finne ei løysing for passasjerane. Takka vere dette, får vi tatt hand om passasjerane, seier konsernsjef Kjos i ein video på Twitter.

Tidlegare onsdag kunne selskapet kunngjere at dei aller fleste passasjerane hadde vorte tatt hand om, og at dei jobba med å finne alternativ til nokre hundre passasjerar til som skal reise til og frå norske flyplassar.

18 av dei 163 flya til Norwegian fly er Boeing 737 Max 8, flytypen som er sett på bakken i store delar av verda etter ulykka i Etiopia søndag.

Onsdag ettermiddag var det ikkje klart korleis dette påverkar flygingane torsdag.

Direkte beskjed

– Dei passasjerane dette gjeld, får direkte beskjed, medan alle andre skal går fram som normalt. Vi jobbar med å slå saman flygingar, slik at dei fleste som blir ramma, får ny avgangstid same dagen, sa kommunikasjonsrådgivar Tonje Næss til NTB tidleg onsdag.

Det er ikkje nødvendigvis berre avgangar med 737 Max 8-flya som er innstilte. Avlyste avgangar kan komme av samanslåingane Næss nemner, og det kan tenkast at ein del fly blir omdisponerte.

– Vi inngår ikkje kompromiss om tryggleiken til passasjerane våre og dei tilsette, skriv Norwegian på nettsidene sine. Der opplyser dei òg om kva rettar passasjerane har dersom flygingane deira blir ramma.

Sender rekninga til Boeing

– Mange har spurt om korleis dette påverkar den økonomiske situasjonen vår. Det er ganske klart at vi ikkje kjem til å ta kostnadene ved dei nye flya som vi mellombels må parkere. Vi kjem til å sende rekninga til dei som lagar flya, seier Bjørn Kjos i videoen.

E24 skriv at fleire meiner det kan vere lettare sagt enn gjort å få Boeing til å betale. Blant dei er Eivind Roald, som tidlegare hadde ei direktørstilling i SAS og no arbeider for fondet Altor.

– Viss det viser seg at det ikkje kan påvisast at det faktisk er feil på flya, er det lite truleg at advokatane til Boeing vil akseptere ei rekning frå flyselskapa som er ramma, seier han til næringslivsnettstaden.

Kan bli ståande lenge

Boeing-maskinene som har fått flyforbod etter flystyrten i Etiopia søndag, kan bli ståande lenge. Det kan ta månader, meiner den svenske flyeksperten Hans Kjäll.

– Kor lenge flya blir ståande på bakken, er vanskeleg å vite, seier Kjäll til nyheitsbyrået TT.

Han trur ein innan eit par dagar vil få svar på årsaka til ulykka i helga. Men det kan gå månader før ei utgreiing er heilt klar og eventuelle feil er utbetra, meiner flyeksperten.

– Kva som skjer vidare, avheng av dei europeiske luftfartsstyresmaktene. Men vi håper og ventar at Maxane våre skal vere i lufta igjen snart, seier Bjørn Kjos.

Svarte boksar til Europa

Dei såkalla svarte boksane frå Boeing-flyet som styrta i Etiopia søndag, skal sendast til Europa for analyse.

– Vi sender dei til Europa, men det er ikkje avgjort til kva land det blir enno, seier Asrat Begashaw, talsmann for Ethiopian Airlines.

Boksane, som i røynda er oransje og består av høvesvis ein taleregistrator og ein ferdskrivar, vart funne måndag. Boksane kan gi etterforskarane svar på kvifor flyet styrta.

Alle dei 157 om bord omkom. Blant dei var Karoline Aadland frå Noreg.

(©NPK)