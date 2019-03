PST: Likskapar mellom høgreekstremistar og ekstreme islamistar

innenriks

Blant fellestrekka Politiets tryggingsteneste trekker fram er svak tilknyting til arbeidslivet, mangelfull skulegang, rusmisbruk og kriminalitet, psykiske lidingar, utviklingsforstyrringar, og tilpassingsproblem.

– Slike trekk er òg gjennomgåande blant personar i ekstreme islamistiske miljø i Noreg, ifølgje PST.

Funna i rapporten bygger på sosioøkonomiske kjenneteikn på 109 personar som er aktive i høgreekstreme miljø i Noreg og som ligg i PSTs register. I 2016 vart det gjort eit tilsvarande arbeid av PST på ekstreme islamistar i Noreg.

Utanfor arbeidslivet

86 prosent av dei høgreekstreme i PSTs rapport er menn. To av tre er busette på Austlandet, men berre 7 prosent bur i Oslo. Nesten ein av fem har berre grunnskuleutdanning og like mange har droppa ut av vidaregåande. Fire av ti har gjennomført vidaregåande og 13 prosent har gjennomført høgare utdanning. Vel halvparten i PSTs utval står utanfor arbeidslivet.

– Det er påfallande at så mange i ekstreme miljø står utanfor ein arena, som generelt gir helsebringande effektar, skriv PST.

Svak tilknyting til arbeidslivet er òg ein tendens innan ekstreme islamistiske miljø i Noreg.

– Berre eit mindretal er busett i hovudstaden, noko som kan tyde på at grobotnen for høgreekstreme haldningar er litt lågare i storbyar enn i meir landlege strøk. Ein langt høgare del ekstreme islamistar er derimot busett i Oslo, skriv PST.

Mykje vald

Heile 83 prosent av dei som inngår i analysen er registrert med kriminalitet. Mange har òg gjort valdsrelaterte lovbrot.

– 41 prosent av utvalet har gjort mindre alvorleg valdshandlingar, og 35 prosent har gjort grov vald. 36 prosent er registrerte for truslar, 32 prosent er meldt for brot på våpenlova og 16 prosent for hatefulle ytringar

I tillegg er ein høg del (41 prosent) av dei høgreekstreme i utvalet sjølv utsette for valdshandlingar.

– Dei fleste er utsette for mindre alvorleg vald som særleg knyter seg til utelivsvald og/eller angrep frå meiningsmotstandarar, ofte venstreekstreme, skriv PST.

Sakene som omfattar grovare vald er færre, men handlar mellom anna om vald i nære relasjonar, kroppsskade og seksualisert vald.

Folk med bagasje

Filter Nyheter har tidlegare intervjua PST-sjef Benedicte Bjørnland om konklusjonane i rapporten.

– Dette er eit representativt utval der vi har sett på sårbarheitsfaktorar før tidspunktet dei vart radikaliserte. Dette er i stor grad sårbare einskildindivid som kjem med ein bagasje. Dei har overraskande lik bakgrunn som dei personane vi ser har vorte radikaliserte inn i ekstreme islamistiske miljø, seier Bjørnland til avisa.

PST trekker fram innvandring som ein viktig mobiliseringsfaktor:

– Asyltilstrøyminga er ein viktig mobiliseringsfaktor for miljøet. Graden av innvandring vil sannsynlegvis påverke radikaliseringa til høgreekstremisme i Noreg også i tida framover, heiter det i rapporten.

