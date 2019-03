Sjukehuset forveksla pasientar – fjerna tarm frå feil person

innenriks

Forvekslinga skjedde då to pasientar venta på å bli opererte.

Den eine hadde magesmerter og legane mistenkte at eit fiskebein eller liknande var årsak til smertene og tok ei avgjerd om å opne opp for å sjå etter. Den andre skulle få fjerna tjukktarmen, skriv Bergens Tidende.

Feil pasient vart dermed trilla inn i operasjonssalen og bytet vart ikkje oppdaga før det var for seint.

Sjukehuset varsla sjølv Statens helsetilsyn om saka, og fylkeslegen fekk i oppdrag å undersøke dette nærare. Assisterande fylkeslege Sjur Lehman stadfestar overfor avisa at dei har opna tilsynssak.

– Vi er i gang med å gjennomgå dokumenta i saka og reknar med å konkludere i april, seier han.

Klinikkdirektør John-Helge Heimdal ved Kirurgisk klinikk beklagar hendinga og seier at det er utarbeidd nye rutinar i etterkant.

– Først av alt ønsker eg å seie at vi er lei oss for det som har skjedd og dei ulemper dette har medført for pasienten, seier han.

Heimdal vil ikkje gå konkret inn i hendinga sidan ho er gjenstand for tilsyn, men stadfestar at pasienten har hatt plager etter operasjonen.

– Pasienten treng derfor framleis medisinsk oppfølging og behandling, seier han.

(©NPK)