Utval i Høgre vil ha aktivitetsplikt for sosialhjelp fram til 40

– Det beste for alle er å bli stilt krav til og å ha noko å gå til kvar dag, seier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) til NRK.

For to år sidan kom lovendringa som gjer at alle unge under 30 år må gjere noko for å få sosialhjelp. No vil Høgre-utvalet utvide ordninga til å gjelde fram til sosialhjelpsmottakarane fyller 40. Forslaget skal diskuterast på Høgres landsmøte til helga.

– Aktivitetsplikt er ein suksess for dei yngste og vi utvidar til 40 år fordi vi meiner det er det som er praktisk mogleg, seier Stensland.

Seniorforskar Simen Markussen ved Frischsenteret, trur det er eit riktig grep å stille krav til fleire. Men han meiner staten bør subsidiere fleire arbeidsplassar.

– Eg trur det er viktig å bruke trygdemidlane til å betale folk inn i jobb og delfinansiere framfor å betale dei for å stå utanfor, seier han.

Markussen trur likevel det kan vere ein del utfordringar med å få alle sosialhjelpsmottakarar mellom 30 og 40 år på kurs eller jobbtiltak:

– Dette er folk som kanskje aldri har vore i jobb, innvandrarar som har slite med å komme inn på arbeidsmarknaden og folk med helse- eller rusproblem, seier han.

