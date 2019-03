Flypassasjeravgifta blir endra frå 1. april

innenriks

Regjeringspartia har lenge signalisert at dei har ønskt å gjere noko med flypassasjeravgifta. Då statsbudsjettet for 2019 vart lagt fram i fjor, vart det òg varsla at avgifta skulle endrast frå å ha éin sats på 84 kroner for alle flygingar, til to satsar.

Frå 1. april vil dei nye satsane for avgifta derfor bli endra til 75 kroner for alle reiser med sluttdestinasjon i Europa, medan ho for alle andre reiser vil bli auka til 200 kroner, opplyser Finansdepartementet.

Den omdiskuterte avgifta, som vart innført på alle flygingar frå norske flyplassar i 2016, vart mellom anna oppgitt som grunn då Ryanair la ned all sin trafikk frå Moss Lufthavn Rygge. Dette skulle bli kroken på døra for den sivile trafikken frå flyplassen i 2017.

(©NPK)