Nyrekøen er nesten dobla på ti år

Ved årsskiftet stod 346 personar på transplantasjonslista for å få ny nyre.

Årsakene til utviklinga på transplantasjonslista er samansette. Fleire blir eldre, og det er ein auke i omfanget av livsstilssjukdommar med nyresvikt som følgje. Samtidig har talet på levande givarar vore fallande dei siste ti åra, bortsett frå i 2017.

I samband med Verdsnyredagen 14. mars, ber Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) og Norsk nyremedisinsk foreining (NNF) om ei større satsing på utgreiing av levande givarar.

Dei to foreiningane meiner at donasjon frå levande givarar er den aller beste behandlinga for kronisk nyresvikt.

– Det bør bli ei auka satsing på utgreiing av levande givar for å få snudd utviklinga. Det er eit etterlengta grep at utgreiing av donor går inn i eit pakkeforløp. Det vil gi føreseielege vilkår om kva som skal skje, når det skal skje og kven som har ansvaret, seier konstituert styreleiar i LNT, Nina Roland.

