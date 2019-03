Samferdselsminister Jon Georg Dale overtar som fungerande justisminister

innenriks

– Dette er eit stort sjokk for meg, men også for Tor Mikkel Wara og familien hans, sa statsminister Erna Solberg på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag, der også Frp-leiar Siv Jensen deltok.

Statsministeren vart informert om saka torsdag ettermiddag etter at politiet hadde fått medhald i retten til å arrestere sambuaren til Wara og ransake bustaden til paret.

Laila Anita Bertheussen (54) er sikta for å ha dikta opp ei straffbar handling.

Opplysninga om siktinga var eit sjokk for meg og heile regjeringa. Eg vart informert om dette like før pressekonferansen til politiet torsdag.

– Eg bad då Tor Mikkel Wara og Siv Jensen om å komme til kontoret mitt umiddelbart, seier statsminister Erna Solberg.

– Eg har lyst til å understreke at dette gjekk veldig sterkt inn på Tor Mikkel, seier statsministeren.

– Dette er ein tragedie for han og familien hans. Wara bad i samtalen vi hadde om å få permisjon, og det vil han få i statsråd fredag. Samtidig utnemner vi samferdselsminister Jon Georg Dale som fungerande justisminister.

– Tor Mikkel vil ikkje vere tilgjengeleg for pressa i dag. Han har behov for å ta vare på familien sin i den vanskelege situasjonen dei er oppe i no, seier statsministeren.