Schjøtt-Pedersen: – Norsk oljeindustri nødvendig for å utvikle miljøvennleg energi

innenriks

Torsdag opna Schjøtt-Pedersen bransjeforeininga Norsk olje og gass' årskonferanse i Oslo.

Den tidlegare politikaren og statsråden er no direktør i foreininga og innleidde den årlege konferansen med å peike på at fossile energikjelder står for fire femdelar av det totale energibehovet i verda.

Schjøtt-Pedersen trur ikkje at det er mogleg å legge ned oljeproduksjonen sjølv om bruken av fornybar energi aukar kraftig, noko som er heilt nødvendig for å få utsleppa ned.

Han peika i opningstalen sin på at FNs klimapanel har berekna kva som må til for å halde temperaturauken under 1,5 grader.

– Det viser tvert imot at ein firedel av den energien verda treng i 2050, må komme frå olje og gass, sa Schjøtt-Pedersen.

Han peika på at norsk oljenæring skal ligge fremst i det digitale skiftet og finne dei smartaste løysingane for ein meir miljøvennleg teknologi for å gi meir energi med mindre utslepp.

Bruk av gass gir til dømes halvparten så store utslepp som kolkraft, og utviklinga går no i retning av at bruk av gass kan skje heilt utan utslepp.

Konferansen samlar toppar frå oljenæringa og leverandørindustrien, saman med samfunnstoppar, politikarar og organisasjonsleiarar. Både tidlegare generalsekretær i Nato, danske Anders Fogh Rasmussen, og noverande generalsekretær Jens Stoltenberg er blant dei som deltar.

Også olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og Ap-leiar Jonas Gahr Støre deltar på konferansen.

