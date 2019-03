Vedum vil stenge døra mellom politikk og PR-bransje

innenriks

Vedum har tidlegare sagt at det er uaktuelt å hente folk frå PR-bransjen til ei regjering der eit Senterparti under hans leiing er med. Han meiner bransjen bidrar til å skape ein «profesjonalisert ­meiningsindustri», skriv Klassekampen.

– Du er eit like bra menneske om du går til PR-bransjen.. Men då har du valt deg bort ifrå politikken, seier Vedum.

Den korte vegen mellom PR og politikk har nyleg vorte aktualisert etter at det vart kjent at KrFs toppkandidat i Viken har byrja å jobbe i First House. Vedum vil ikkje kommentere den saka, men seier han gjer det klart for unge talent i eige parti at PR-bransjen ikkje er vegen til tillit i partiet.

Sjølv om Vedum meiner veksten til PR-bransjen er «negativ for folkestyret», treng ikkje døra vere lukka for alltid.

– Dersom ein sluttar i bransjen, kan ein komme tilbake etter kvart, seier Sp-leiaren.

