Laila Anita Bertheussen nektar straffskuld i Wara-saka

innenriks

– Ho er svært klar og bestemt på at dette er tull og at PST er på villspor, stadfestar advokat John Christian Elden i ein SMS til NTB.

Ifølgje han har PST fortalt Bertheussen at hovudbeviset mot henne skal vere eit kamera som ikkje verka då brannen oppstod natt til søndag 10. mars.

– Ho skjønnar ikkje problemet, då det var ho som i forkant av dette hadde klaga over at kameraet ikkje fungerte. Det hadde ikkje PST fått med seg, ifølgje avhøyret, skriv Elden. Ifølgje han sende Bertheussen skriftlege varsel i forkant av brannen.

– Vi reknar med at siktinga mot henne blir lagt bort, og at ressursane blir sette inn for å finne riktig gjerningsmann, legg advokaten til.

PSTs seniorrådgivar Martin Bernsen ønsker ikkje å kommentere kva som kom fram i avhøyret på torsdag eller om mistanken mot Bertheussen er like sterk som før avhøyret.

– Eg kan ikkje komme med ei vurdering av det, seier han.

Han ønsker heller ikkje å kommentere Eldens påstand om kameraet som ikkje skal ha verka.

– Vi kan ikkje kommentere slike ting, men vil la etterforskinga gå sin gang med dei skritta vi må ta, seier han.

Bertheussen vart torsdag gripen og sikta av PST.