Regjeringa vil forby TV-reklame for utanlandske pengespel

Det er berre aktørar som har lisens til å arrangere pengespel i Noreg, som har løyve til å reklamere for spela sine. Og her i landet er Norsk Tipping den einaste aktøren som har lov til å tilby pengespel.

– Likevel rullar enorme mengder pengespelreklame over TV-skjermane i norske heimar kvar veke, heiter det i ei pressemelding frå Kulturdepartementet.

I tillegg til å forby fjernsynsreklame for ulovlege pengespel, gjennom endringar i kringkastingslova som gir Medietilsynet heimel til å handheve forbodet overfor TV- og strøymeaktørar – vil regjeringa òg innføre ei varslingsordning. Brukarar som går inn på utanlandske spelsider, blir åtvara mot at dei er i ferd med å bryte norsk lov.

– KrF har kjempa for å stoppe pengespelreklame frå utlandet. TV-distributørar omset pengespelreklame for store summar og har prøvd å unngå forbodet med å sende frå utlandet. No skal forbodet handhevast og reklamen blir stansa, seier kulturpolitisk talsperson Jorunn Gleditsch Lossius i Kristeleg Folkeparti (KrF).

Kulturminister Trine Skei Grande (V) understrekar at Noreg har einerettsmodell av omsyn til såkalla «sårbare spelarar». Den siste befolkningsundersøkinga frå 2015 anslo at det er til saman 122.000 risiko- og problemspelarar i Noreg. Tar vi med pårørande er fleire hundre tusen ramma av dette, ifølgje departementet.

– Det viktigaste er at dette kan føre til at færre spelar ulovlege pengespel på internett, seier KrFs Lossius.

