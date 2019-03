Slik har e-helse-kvardagen vår vorte

innenriks

Ifølgje rapporten «Utviklingstrekk 2019» frå Direktoratet for e-helse hadde den nasjonale helseportalen Helse-Noreg 25,6 millionar besøk i fjor. Det er ein auke på 37 prosent frå 18,7 millionar besøk i 2017. Ei medverkande årsak til dette er at stadig fleire e-helsetenester blir lagt på den same portalen. På same måte som i ein nettbank, kan du finne både generell informasjon og logge deg inn for å sjå personlege opplysningar som pasientjournalar, timeavtalar, pasientreiser og dokument som er registrerte på deg. Det var i fjor 11,9 millionar innloggingar på Helse-Noreg, mot 7 millionar i 2017, ein auke på 70 prosent.

Pasientar i alle aldrar oppgir at dei ønsker at digitaliseringa skal gi dei lettare tilgang til legane, og at dei ønsker å kunne ha dialog med legen på e-post.

Kritiske opplysningar

Konseptet og stortingsmeldinga «Én innbygger – én journal» kom for alvor for sju år sidan, med planar for IKT-utviklinga i helse- og omsorgssektoren. Målet er at alle skal ha dei viktige helseopplysningane sine samla, sånn at alle delar av helsevesenet enkelt kan få tilgang ved behov, uansett kor du blir behandla, og uansett kva for dataoppsett og journalsystem som blir brukte der du er behandla tidlegare. Samtidig skal pasienttryggleiken og personvernet takast vare på, slik at berre dei rette behandlarane får tilgang til dataa. Her er ikkje arbeidd med å samordne dei ulike delane av helse- og omsorgssektoren i mål enno, men kjernejournalane er oppretta i Helse-Noreg.

Av dei 5,3 millionar innbyggarane hadde 1,86 millionar opna kjernejournalen sin ved utgangen av desember. Det er 53 prosent fleire enn året før, men behovet er stort for at fleire loggar inn og tar ein kikk på opplysningane om seg sjølv. Truleg har rundt 5 prosent, eller 265.000 av innbyggarane, såkalla kritisk informasjon som bør registrerast. Det kan vere ein allergi, sjukdomshistorikk eller anna som det bør informerast om viss ein til dømes skal på operasjonsbordet etter ei ulykke og ikkje får sagt frå sjølv.

Ved utgangen av 2018 har berre 40.000 innbyggarar fått lagt inn kritisk informasjon i kjernejournalen sin. Det er noko ein lege må gjere på vegner av pasienten.

Lege på skjerm

Eit tema som har vore omstridt, er såkalla e-konsultasjonar i form av video, tekst og bilde mellom pasient og lege. Eitt av spørsmåla er om moglegheita for e-konsultasjon vil heve eller senke terskelen for å ta kontakt med lege, og kva konsekvensane er.

DIPS-undersøkinga Norsk Helsebarometer 2018 viser at to av tre helst vil snakke med legar og helsepersonell ved fysisk oppmøte. Delen som meiner dette, er høgast for dei over 50 år, kanskje den pasientgruppa der det kan vere mykje å spare på å kutte ned på dei fysiske legebesøka.

Ved utgangen av 2018 oppgav berre 36 prosent av dei spurde fastlegekontora at dei tilbyr e-konsultasjon, medan 87 prosent tilbyr pasientane sine nettbaserte digitale tenester, inkludert SMS-tenester.

Talet på e-konsultasjonar hos dei kommunale fastlegane auka i fjor med 150 prosent til 230.000, noko som utgjorde 1,6 prosent av fastlegekonsultasjonane, dei fleste på tekst. Allmennlegane meiner tekstbasert kontakt med pasientane eignar seg for 5–7 prosent av konsultasjonane.

Vegen vidare

Denne våren blir det lansert ein oppdatert nasjonal strategi for e-helse. I ein kommentar til rapporten om utviklingstrekk seier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse at utviklinga i digitaliseringa ikkje går fort nok om vi skal nå måla vi har sett oss og samtidig møte forventningane hos innbyggarane.

– Gode e-helseløysingar gir høve til sjølvbetening og dialog, noko som gjer folk tryggare og meir involverte i eiga helse, påpeikar ho.

I helseplattforma til regjeringa frå januar er målet at alle norske fastlegar skal tilby e-konsultasjon innan 2021, noko mellom anna Forbrukarrådet støttar, men der tvangsaspektet møter motbør frå mellom anna Norsk forening for allmennmedisin, ifølgje Dagens Medisin.

