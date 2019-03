Frp-fylkeslag foreslår obligatorisk vaksinering

innenriks

Trøndelag Framstegsparti står bak eit forslag som opnar for at skular kan nekte ikkje-vaksinerte elevar å komme på skulen dersom dei ikkje er vaksinerte, skriv NRK.

– Vi meiner at det kan vere ein type tiltak som kan hjelpe på å få vaksinasjonsgrada opp. Vi meiner at dette er ei så viktig sak, og det er så viktig å verne dei svakaste blant oss, seier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) til kanalen.

Det blir foreslått at flyktningar og asylsøkarar skal vaksinerast så raskt som mogleg etter at dei kjem til landet og at både skular og barnehagar skal kunne stille krav om vaksinering. Tilsette innan helse, skule og barnehage skal kunne få sparken viss dei nektar å vaksinere seg, blir det foreslått.

– Det må vere nokre ris bak spegelen viss ein skal få til at fleire vaksinerer seg, seier Bjørnstad.

Frp skal ha landsmøte i starten av mai.

