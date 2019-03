Nordmenn har nest høgast personleg forbruk i Europa

innenriks

Medan luxembourgarane hadde eit personleg forbruk på 32 prosent over EU-snittet, låg nordmenn 27 prosent over, ifølgje den europeiske kjøpekraftsundersøkinga for 2017, formidla av Statistisk sentralbyrå.

Vi bruker mindre enn andre land på restaurant og hotell, og alkohol og tobakk, men 42 prosent meir enn EU-snittet på rekreasjon og kultur.

I undersøkinga blir prisar for varer og tenester retta mot hushald registrerte. Resultata blir brukte til å justere prisnivået i nasjonalrekneskapen i landa.

Islendingane brukte klart mest pengar på mat og alkoholfrie drikkevarer i 2017, med 36 prosent meir enn gjennomsnittet. I Noreg var forbruket av mat og drikkevarer 4 prosent under EU-snittet.

Kor mykje varer og tenester eit hushald forbrukar blir påverka av lønn, skattenivå, tilgang og prisar på varer og tenester. I land med høgt BNP per innbyggar er ofte forbruket til innbyggarane også høgt.

