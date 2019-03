Norsk nettbokhandel selde Breiviks manifest

innenriks

Manifestet har lege ute til sals på nettsidene for nesten 1.000 kroner sidan september 2018, utan at nettbokhandelen har vore klar over det, skriv NRK.

Adlibris forklarer salet med at titlane på nettsida blir lagde inn automatisk gjennom sjølvpubliseringssider. Det betyr i prinsippet at kven som helst kan legge ut bøker på nettsidene til bokhandelen.

– Det er heilt forskrekkeleg at boka har lege ute til sals, seier nordisk salssjef i Adlibris, Sakari Luovio.

Adlibris har vedtatt å fjerne tittelen etter at NRK gjorde dei oppmerksam på at dei selde manifestet til terrordømte Breivik, som no går under namnet Fjotolf Hansen.

Bokhandelen understrekar at ingen har kjøpt Manifestet.

Det var sjølvpubliseringssida Lulu.com som stod oppført som forlag for bøkene. Nettsida ønsker ikkje å oppgi kven som eig kontoen som har publisert manifestet.

I helga gjekk fleire britiske politikarar saman for å få nettstaden Amazon til å fjerne manifestet frå nettsidene sine.

Den sikta gjerningsmannen etter terrorangrepet i Christchurch på New Zealand la ut eit manifest på sosiale medium før skytinga, der det kjem fram at han var inspirert av andre høgreekstremistar, blant dei Anders Behring Breivik.

