Ny Hydro-sjef etterlyser fleire kvinner i industrien

Aasheim understrekar at ho først og fremst legg til grunn at det er bakgrunnen og erfaringa hennar frå industrien gjennom 34 år som gjer at ho no går til topps.

– Men eg håper eg kan vere ein rollemodell for kvinner generelt til å ta tunge leiarjobbar, og ein inspirasjon for kvinner når det gjeld å jobbe i industrien, seier Aasheim til NTB.

Ho tar gjerne ei rolle som forbilde og viser til sin eigen bakgrunn og karriereveg.

– Eg har gått gradene. Det er positivt å vekse inn i nye jobbar og slik få tilstrekkeleg erfaring, seier Aasheim.

Ho tar over etter Brandtzæg, som har hatt jobben sidan 2009. Han blir i selskapet fram til utgangen av året og skal fungere som rådgivar for etterfølgjaren.

«Altfor dårleg»

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) var måndag raskt ute med å gratulere Aasheim.

– Hurra! Hydro får kvinneleg toppsjef. Det var på tide, lykke til, skriv ho på Twitter.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) beskriv Aasheim som ein svært dyktig og erfaren leiar.

– Det er også bra at endå eit selskap på Oslo Børs no skal leiast av ei kvinne. Generelt burde vi ha endå fleire kvinner på toppen av norsk næringsliv, seier han til NTB.

Aasheim er sjølv heilt klar på at det særleg i industrien har vore for få kvinner på toppen.

– Det er altfor dårleg. Her må vi berre seie at vi må jobbe endå meir aktivt med å gjere industri spennande. Dette er ikkje tungindustri, men hightech-industri, der vi treng kompetanse på mange fagfelt. Eg kan ikkje forstå at dette ikkje er interessant for kvinner, seier ho.

– Slit med image

Aasheim har sidan 2008 vore konserndirektør og leiar for Hydros forretningsområde primæraluminium. Ho har jobba innan industrien heile karrieren sin, mellom anna i Elkem, Statoil og Hydro og har tidlegare vore leiar for den globale foreininga International Aluminium Institute og styreleiar i Norsk Industri.

– Kvinner representerer ein så stor del av kompetanse- og ressursbasen vår at vi treng dei. Men vi slit i industrien med imaget vårt, og det må vi ta tak i heilt frå skuleverket ved å sørgje for å gjere dette spennande, seier Aasheim.

Ho ser fram til å leie Hydro og jobbe vidare saman med 35.000 «kompetente og engasjerte kollegaer over heile verda» og gjere ein utfordrande situasjon om til moglegheiter for å utvikle selskapet vidare.

Hydros styreleiar Dag Mejdell meiner Aasheim har «ein unik kombinasjon av brei industriell erfaring, kommersielt instinkt og sterke leiareigenskapar som gjer henne til ein perfekt match som konsernsjef».

Brasil-trøbbel

Hydro har den siste tida hatt problem i Brasil og innrømte i mars i fjor å ha tillate utslepp frå Alunorte-anlegget. Miljøstyresmaktene og ein regional domstol påla selskapet å redusere produksjonen. Saka førte til børsnedgang for selskapet og trekte 2018-resultatet ned.

– Førsteprioritet for meg vil vere å ta tak i denne situasjonen, setje ein klar og tydeleg agenda og skape eit nytt momentum for betringar og endringar, seier Aasheim.

DN skreiv i november i fjor at Brasil-saka fram til då hadde kosta Hydro 100 millionar kroner i bøter og advokatrekningar. I tillegg kjem sju milliardar kroner i tap og utgifter.

Hydro vart etablert i 1905. Staten eig 34,26 prosent av aksjane i selskapet, som har hovudkontoret sitt i Oslo.