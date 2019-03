Politiet legg bort saka mot Black Box Teater

innenriks

Oslo politidistrikt har i samråd med Oslo statsadvokatembete gjort ei ny vurdering av saka mot Black Box Teater og dei som er melde, og har bestemt seg for å respektere Oslo tingretts ransakingsskjenning frå onsdag førre veke. Det opplyste Oslo-politiet i ei pressemelding søndag kveld.

Dette inneber at anken til lagmannsretten blir trekt. Avgjerda vil bli formalisert måndag morgon.

Avvist i tingretten

Teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland i Black Box-teateret og kunstnarane bak teaterframsyninga «Ways of Seeing» vart onsdag sikta for å ha krenkt privatlivets fred etter at justisminister Tor Mikkel Waras sambuar Laila Anita Bertheussen melde dei i desember.

I tillegg til siktinga bad politiet om løyve frå Oslo tingrett til å ransake både heimen og kontora til teatersjefen og kunstnarane i jakta på bevis. Dette vart avvist av tingretten, som i rettsavgjerda si stilte spørsmål ved om grunnlaget for siktinga dreier seg om straffbar forhold.

Avgjerda vart anka til lagmannsretten, som etter planen skulle behandle kravet etter helga. Denne anken er no trekt.

– Dette er vi sjølvsagt glade for, sjølv om det skulle ha skjedd for fleire månader sidan. Dette er det same som dei kom til tidlegare i vinter, då dei la bort saka for første gong. Den koden dei har lagt bort med no, er det same som ein dom om frifinning, seier advokaten til kunstnarane, Jon Wessel-Aas, til NRK. Han seier saka har vore ei stor påkjenning for kunstnarane.

Ikkje overraska

Bertheussens advokat, John Christian Elden, skriv i ein SMS til NTB at dei er informerte om bortlegginga gjennom media.

Han seier bortlegginga ikkje er overraskande.

– Det er ikkje veldig overraskande at dei legg bort ei sikting dei sjølv har tatt ut mot sjølve teaterstykket. Det hadde vore betre om politiet fokuserte på kjernen i meldinga om omsynslaus åtferd og fredskrenking ved innehenting og filming mot soverom på privat eigedom, skriv Elden.

Meldt

Bakgrunnen for meldinga er at det i teaterframsyninga blir brukt bilde av Wara og Bertheussens bustad, utan samtykke frå sambuarparet.

Framsyninga vart sett opp i november, og i kjølvatnet av dette skjedde ei rekke eldspåsettingar og truande hendingar ved Wara og Bertheussens bustad.

Meldinga vart lagt bort, men Bertheussen klaga på bortlegginga til statsadvokaten, ifølgje Dagsavisen.

Torsdag vart Bertheussen sikta for å ha dikta opp ei straffbar handling etter ein brann i bilen til paret i mars. Ho nektar straffskuld.

Kritikk

Ei rekke personar har kritisert siktinga til politiet. Direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforeining (NTO) sa søndag til NTB at siktinga er eitt av dei meste alvorlege inngrepa i fridommen til kunstnarar nokosinne i Noreg.

Nordnorsk forfattarlag reagerte med «sterk uro» på siktinga. Generalsekretær i Amnesty Noreg, John Peder Egenæs, har uttalt at siktinga er eit direkte angrep på ytringsfridommen, ifølgje NRK.