SV saknar meir ambisiøse læreplanar

innenriks

– Læreplanane er eit viktig styringsdokument, men skulereforma som Ludvigsen-utvalet foreslo er langt frå kvittert ut med dette. Det er skuffande at regjeringa ikkje har større ambisjonar for å skape ein meir praktisk og variert skule der alle barn kan lære, lykkast og trivast, seier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) til NTB.

Før læreplanane blir fastsette som forskrift, skal dei på offentleg høyring med svarfrist 15. juni.

– Høyringa blir ein viktig kvalitetskontroll for om læreplanane sikrar at elevane lærer det som trengst for å dekke kompetansebehovet i samfunns- og arbeidslivet i framtida. Auka kunnskap om miljø- og klimautfordringane vi står overfor, og korleis ta vare på eit likestilt og demokratisk samfunn med små skilnader er heilt avgjerande i så måte, seier Fagerås i ein kommentar til dei foreslåtte planane.

(©NPK)