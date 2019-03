Abelprisen til ei kvinne for første gong

innenriks

Det Norske Videnskaps-Akademi har vedtatt å tildele Abelprisen i matematikk for 2019 til Karen Keskulla Uhlenbeck ved University of Texas, Austin, USA «for hennes nybrottsarbeid innen geometriske partielle differensialligninger, gaugeteori og integrerbare systemer, og for den fundamentale innflytelsen av hennes arbeid innen analyse, geometri og matematisk fysikk».

Uhlenbeck har overvunne personlege og profesjonelle hinder på vegen for å etablere seg som ein av dei meste framståande matematikarane i verda, mykje rett og slett fordi ho er kvinne.

– Heideren av Uhlenbecks prestasjonar burde vore mykje større, for arbeidet hennar har ført til nokre av dei viktigaste framstega i matematikken dei siste 40 åra, seier Jim Al-Khalili, medlem av Royal Society.

Såpebobler

Leiaren av Abelkomiteen Hans Munthe-Kaas går så langt som å seie at Uhlenbecks grunnleggande arbeid innan geometrisk analyse og gaugeteori har endra det matematiske landskapet fundamentalt.

– Teoriane hennar har revolusjonert forståinga vår av minimale overflater, som til dømes overflater til såpebobler, og av meir generelle minimeringsproblem i høgare dimensjonar, seier han.

For folk flest er teoriane ho har utvikla, truleg litt vanskelege å få tak i. Doktorgraden hennar frå 1968 er eit arbeid om kalkulus på variasjonar, ein teknikk som omfattar studium av korleis små endringar i éi mengde kan hjelpe oss å finne maksimums- eller minimumsverdien av ei anna mengde. Det kan til dømes gå ut på å finne den kortaste og raskaste avstanden mellom to punkt, som i teorien ville vore ei rett linje. Men i realiteten er det mykje meir som speler inn, til dømes er ikkje den kortaste vegen gjennom ein travel by alltid den raskaste vegen.

Kvinnesak

Som kvinneleg matematikar er Uhlenbeck òg rollemodell, og ho er ein sterk forkjempar for likestilling mellom kjønna i forsking og i matematikk. Ho vil ikkje har særbehandling av kvinner. På nettsida si har Uhlenbeck skrive at ho synest det ville vore like nedverdigande å bli tilbode ein jobb fordi ho var kvinne som å bli nekta ei stilling på grunn av kjønn.

– Eg vil bli verdsett for arbeidet mitt som matematikar, ikkje fordi eg tilhøyrer ei gruppe, seier ho.

Ho seier ein vanskeleg del av posisjonen hennar er å vere forbilde, men å ikkje stå fram som flink heile tida.

– Alle veit at viss folk er smarte, morosame, vakre eller velkledde, vil dei lykkast. Men det er òg mogleg å lykkast med alle manglane dine. Eg kan vere ein strålande matematikar og berømt på grunn av det, men eg er òg veldig menneskeleg, seier Uhlenbeck, som i dag er pensjonert, men framleis gjesteforelesar ved Princeton University.

Historisk

Uhlenbeck er opptatt av å kjempe mot fordommar om at matematikk ikkje passar for kvinner, og at det er derfor så få kvinner markerer seg på høgt nivå, og at kvinner som er gode i matte, ikkje er feminine nok, noko ho mellom anna tar opp i kapittelet «Matematikk er en kjønnsløs verden» i boka «Meistrane til matematikken».

– I tidlegare tider kunne ein høyre mannlege matematikarar vitse om at «jeg kjente bare to kvinnelige matematikere, den ene var ikke matematiker, og den andre var ikke kvinne», skriv Uhlenbeck.

Det siste skal ha vore ein referanse til utsjånaden til Emmy Noether, den første kvinnelege matematikaren før Uhlenbeck som har vore hovudtalar ved den viktigaste forsamlinga i verda av matematikarar: ICM, eller International Congress of Mathematicians. Noether talte der i 1932, Uhlenbeck i 1990.

