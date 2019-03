Hydro: – Vi er ramma av eit løysepengevirus

innenriks

– Rundt midnatt norsk tid oppdaga IT-ekspertane våre uvanleg aktivitet på serverane i dei globale IT-systema våre. Det viste seg at Hydro var ramma av eit alvorleg dataangrep, sa Kallevik på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag.

Han la til at det dreier seg om eit såkalla krypteringsvirus, òg kjent som ransomware eller løysepengevirus.

– Etter angrepet har vi arbeidd med å isolere og nøytralisere viruset. Alle anlegg er isolerte, og det ser ikkje ut til å ha ramma anlegg utanfor Noreg, seier Kallevik.

Ifølgje finansdirektøren har det ikkje vore nokre «tryggingsrelaterte hendingar» etter viruset, men han seier det gjer både administrasjon og produksjon vanskeleg fordi nettverket er slått ut.

– Det mest kritiske no er å finne ein kur mot viruset slik at vi kan komme tilbake til normal drift, seier han, og understrekar at det blir jobba døgnet rundt for å løyse problema.

Både PST, Kripos og E-tenesta er kopla inn i etterforskinga.

Kallevik seier at angrepet så langt ikkje har ført til store økonomiske tap.

– Vi jobbar for å løyse situasjonen, sikre dei tilsette og dempe den økonomiske effekten. Vi gjer alt vi kan for å avgrense følgjene for kundane våre, understrekar han.

