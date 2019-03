Mattilsynet forbyr fleire å ha dyr

innenriks

Talet på politimelde tilfelle auka frå rundt 25 i 2017 til omtrent 45 i 2018. Det viser Mattilsynets årsrapport, ifølgje Nationen.

Mattilsynet skriv i rapporten at kronisk dårleg dyrehald gir mange dyr lidingar over lang tid, og at tilsyn med slike dyrehald sjeldan gir ønskt effekt.

– Vi har derfor byrja å følgje opp desse dyrehalda meir systematisk enn tidlegare. Dyrehalda må anten vise varig betring eller fasast ut raskare, skriv Mattilsynet.

Tala i årsrapporten seier ikkje noko om auken i forboda mot dyrehald er knytt til kjæledyr eller produksjonsdyr.

– Vi kjem med meir detaljerte tal om det seinare, seier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet til Nationen.

Ho seier at dei har god oversikt over produksjonsdyr i jordbruket, men at det er meir krevjande å oppdage tilfella med dårleg dyrehald knytt til kjæledyr.

