Meslingsmitta er tilsett på legevakta i Oslo

– Vedkommande var på jobb i eit tidleg stadium av sjukdommen og var lite sjuk, men kan ha vore smittsam. Så legevakta har vore i kontakt med ei rekke personar som var i kontakt med vedkommande den dagen, seier smittevernsoverlege Tore Steen til NRK.

Han opplyser at det var ein meslingpasient på legevakta for nokre veker sidan, og at smitten kan ha skjedd i samband med dette.

Meslingar er ein av dei meste smittsame sjukdommane som finst, og personar som er uvaksinerte eller ikkje har hatt sjukdommen er utsette for smitte.

Personar som oppheldt seg på Legevakta i Storgata i Oslo 12. mars mellom klokka 10 og 17, og personar som var på konserten med det finske metalbandet Sonata Arctica på Parkteateret om kvelden 13. mars, kan ha vorte utsett for smitte, opplyser Oslo kommune på nettsida si.

Folkehelseinstituttet følgjer situasjonen nøye og hjelper smittevernlegen i Oslo kommune.

Meslingar er ein svært smittsam virussjukdom som kjem av meslingviruset (morbilli). Viruset blir spreidd ved dråpesmitte, og sjukdommen dukkar opp 10 – 14 dagar etter smitte. Viruset gir først kraftige forkjølingssymptom, to feberperiodar og typisk utslett med feber.

Om ein utviklar symptom på meslingar, blir det tilrådd å kontakte lege per telefon, og ikkje møte opp på legekontoret før mistanken om meslingar er avkrefta.

