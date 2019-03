Regjeringa varslar budsjettkutt

innenriks

Det går godt i norsk økonomi, det er optimisme og i næringslivet utanfor oljesektoren har investeringane ikkje vore høgare sidan finanskrisa.

Slik innleidde finansminister Siv Jensen (Frp) budsjettkonferansen på Hurdalsjøen tysdag formiddag.

– Vi må halde igjen i dei offentlege budsjetta når det går godt i økonomien, for å unngå å legge press på både rente og kronekurs, sa Jensen.

Dei fire partileiarane i regjeringa Solberg møtte pressa før tre lange dagar med forhandlingar.

I forkant av konferansen har finansminister Siv Jensen (Frp) åtvara om at handlingsrommet i statsbudsjettet for neste år blir trongare enn før, og at budsjettet vil innehalde fleire kutt og færre dyre satsingar enn føregåande budsjett.

Men før konferansen ligg også Granavolden-erklæringa i botn. I erklæringa har alle fire partia fått sine gjennomslag – som gjerne kostar pengar.

Regjeringa held kvart år to konferansar i samband med arbeidet med statsbudsjettet, som oftast i mars og august. Mars-konferansen varer normalt i tre dagar og blir rekna som den viktigaste.

