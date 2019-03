innenriks

Skredet har gått i Grønndalen ved området Tuftenosene – Slettnose, på oversida av Hemsedal Alpine Lodge, melder Søraust politidistrikt.

Politiet fekk melding om snøskredet klokka 10.38 tysdag formiddag.

Norske redningshundar og seaking-helikopter er varsla om skredet.

Helikopter søkte over skredstaden for å avklare om menneske kunne vere tatt av skredet, men kunne etter kort tid melde om at det ikkje går skispor inn i skredområdet.

(©NPK)