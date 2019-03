Valforskar: For tette band mellom PR og politikk kan gå på tilliten laus

innenriks

– Det er svært beklageleg å sjå at delar av denne bransjen opererer på ein slik måte at ein får inntrykk av at forholdet mellom pengeinteresser og byrå og politikarar blir så tett at det lèt etter seg eit inntrykk av at ein driv politisk korrupsjon, rasa Hans Geelmuyden, som sjølv driv PR-byrå, på NRK tysdag morgon.

Diskusjonen om banda mellom PR-bransjen og politikken har blussa opp endå ein gong. Dei skjer etter at PR-rådgivarane Sigbjørn Aanes og Ole Berget, med fortid sentralt i regjeringspartia Høgre og Frp, tok ferie frå jobben i First House for å hjelpe Tor-Mikkel Wara (Frp).

Dei tre var på tur saman til Liverpool for å sjå fotball då ein bil vart tent på utanfor heimen til justisministeren. Sambuaren hans er sikta for å ha tent på sjølv og lagt skulda på andre. Wara er i permisjon inntil vidare.

– Eit problem

– Det blir feil å kalle det korrupsjon, som jo er kriminelt. Koplinga mellom PR og politikk handlar mykje meir om tillit og habilitet. Det dei ikkje sjølv har kontroll på, er korleis omverda oppfattar dette. Viss ein risikerer at tilliten til politikarane blir svekt av at dei har koplingar til PR-bransjen, har ein fått eit problem, seier Aardal, som arbeider ved Institutt for samfunnsforskning.

Aanes, Berget og Wara er venner og har vore kollegaer i First House, i tillegg til at dei altså alle har bakgrunn frå politikken. Men dersom dei to går inn som ein slag rådgivar eller talsperson for Wara, kan det bli problematisk, meiner statsvitaren.

Det har ikkje lukkast NTB å få svar på kva konkret Aanes og Berget hjelper Wara med.

Aanes og Berget var tilbake på jobb tysdag, stadfestar sjefen deira i First House, Per Høiby.

– Bakgrunnen for at mine to kollegaer tok ut ferie handlar om behovet for å hjelpe ein venn i ein krevjande situasjon. Det trur eg folk har forståing for. Det er slik venner gjer, vilkårslaust, skriv han i ei tekstmelding til NTB.

– Vil ikkje beklage

Aanes og Berget la ut ei likelydande oppdatering på Facebook-sidene sine tysdag formiddag. Her skriv dei at dei stiller opp «betingelsesløst».

– No er det ein debatt om at akkurat vi stiller opp og nokre meiner mykje om det vi faktisk gjer. Utan å vite noko, men berre anta og spekulere, skriv dei.

Dei to seier dei gjerne vil delta i diskusjonen «når tiden er inne».

– Ole og eg kjem ikkje til å beklage at vi stiller opp for ein venn, skriv Aanes vidare.

NTB har vore i kontakt med Aanes og Berget, men ingen av dei ønsker å gi ytterlegare kommentarar.

