Ap: Sørgjeleg at regjeringa går bort frå eggdonasjon og einsleg befruktning

Regjeringa varsla onsdag semje om 23 endringar i bioteknologilova. Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Ap kallar semja for «sjeldent uredelig».

– Regjeringa skjuler løftebrot under falskt flagg ved å foreslå ting Stortinget alt har gått inn for som sigrar etter forhandlingar, skriv Kjerkol i ei melding til NTB.

– Mykje av dette er Ap-forslag som Venstre og Frp no framstiller som sigrar etter forhandlingar med Høgre og KrF, ifølgje Kjerkol.

– Vi synest det er sørgjeleg at ein har gått bort frå eggdonasjon og assistert befruktning for einslege, som det òg var fleirtal for i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Dessutan er vi veldig skeptiske til at det framleis ikkje blir tatt inn i lovverket moglegheit for tidleg ultralyd, i tråd med tilrådingar frå fagmiljøet, seier ho.

– Summert opp sviktar regjeringa kvinnene og Stortinget med å vrake fleire av endringane som komiteen gjekk inn for, seier Kjerkol.

