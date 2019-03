Arbeidstilsynet stoppar ombygging av rådhuset i Bergen

innenriks

Kommunen har vedtatt å byggje om rådhuset for 540 millionar kroner. Bygningen er i svært dårleg stand og skal rehabiliterast både innvendig og utvendig og dessutan at det skal byggjast eit nytt inngangsparti.

Arbeidet skulle byrje på vårparten, men no har Arbeidstilsynet sagt nei og understrekar at byggjearbeida ikkje kan starte før tilsynet har gitt samtykket, melder NRK.

– Vi er nøydde til å få svar som viser at dei er i stand til å oppfylle desse kriteria, seier saksarbeidar Per Kristian Fonn i Arbeidstilsynet.

I eit brev til kommunen skriv tilsynet mellom anna at det er for lite golvareal i fleire av romma, at det manglar dagslys og utsikt, at det ikkje er dokumentert god nok ventilasjon i rom med golvteppe, at det manglar skilde garderobar for kvinner og menn, og at kantina er for lita. Tilsynet peikar òg på at det ikkje er tilrettelagt for at tilsette med nedsett funksjonsevne kan jobbe på kjøkkenet.

Kommunen har no tre veker til å svare på innvendingane til Arbeidstilsynet.

Ombygginga av rådhuset er omstridd sidan tilsette har protestert mot at ein skal gå frå cellekontor til ope kontorlandskap. Ombygginga skal gi 150 fleire arbeidsplassar.

(©NPK)