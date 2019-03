Brasil med nye krav om at Hydro støttar lokalsamfunn

innenriks

Dei brasilianske statsadvokatane i Ministério Público meiner at Hydros lisensløyve gjekk ut i 2014 for bruk av eit 244 kilometer langt røyr mellom to av Hydros anlegg i Brasil, skriv Dagens Næringsliv.

Røyret blir brukt til frakt av bauksitt.

Statsadvokatane krev at Hydro betaler store pengesummer til personar som er ramma av bygginga av det lange røyret, for å kompensere for avskoging, konsekvensar for vasskjelder og fiske.

Hydro har hittil ikkje kommentert saka overfor DN.

Selskapet Hydro har hatt ei hektisk veke. Måndag vart det kjent at Hilde Merete Aasheim skal overta som konsernsjef etter Svein Richard Brantzæg. Natt til tysdag vart konsernet ramma av eit omfattande dataangrep.

