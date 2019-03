Equinor tildeler milliardkontrakt for Johan Sverdrup-feltet

innenriks

– Dette er ein viktig milepæl i Johan Sverdrup-utbygginga. Med dette har vi på plass undervassløysinga for både første og andre fase av feltutbygginga. TechnipFMC er med dette tildelt ansvaret for begge, seier prosjektdirektør Trond Bokn for Johan Sverdrup.

TechnipFMC beskriv kontraktsverdien som betydeleg, noko dei definerer som mellom 75 og 250 millionar dollar. Det svarer til eit beløp mellom 644 millionar og 2,1 milliardar kroner.

Johan Sverdrup-feltet planlegg oppstart i november i år. Planlagt produksjonsstart for fase 2 er fjerde kvartal 2022.

(©NPK)