Fleirtal på Stortinget for forbod mot «fiks rumpa»-reklame

innenriks

Dei siste dagane har debatten rasa om korleis bloggarar og influensarar bidrar til auka kroppspress blant ungdom. Noregs største bloggar Sophie Elise Isachsen (24) er ei av dei som har fått hard kritikk, mellom anna frå bloggaren Kristin Gjelsvik, for innlegg på sosiale medium om kosmetiske inngrep.

Saka har òg nådd den politiske sfæren. I helga vedtok landsmøtet til Høgra – etter hardt press frå Unge Høgre – å skifte standpunkt og gå inn for eit forbod mot marknadsføring av slike inngrep, mellom anna på sosiale medium.

Kan seie nei i Stortinget

Men trass i snuoperasjonen kan Høgre komme til å vende tommelen ned for eit forslag som MDG fremma for Stortinget i førre veke om å forby marknadsføring av kosmetisk kirurgi. Forslaget ligg no til behandling i familie- og kulturkomiteen.

Ifølgje justispolitisk talsmann Peter Frølich er det fordi partiet prinsipielt meiner lovforslag skal komme frå regjeringa til Stortinget, og ikkje omvend.

Partikollega Mari Holm Lønseth, som var blant dei som stod bak forslaget om reklameforbod, krev likevel at regjeringa følgjer opp.

– Influensarar har operert i ei gråsone altfor lenge. Eg vil personleg følgje opp dette med dei ansvarlege statsråda, seier ho til NTB.

Ap: – Openbert tiltak

Både Ap og SV fremma i fjor liknande forslag for Stortinget – som Høgre stemte mot.

Å forby slik reklame kan bidra til å dempe kroppspresset mot unge, meiner Anette Trettebergstuen i Arbeidarpartiet.

– Mykje av dette handlar om haldningar, og det kan vi ikkje regulere bort. Men vi veit at vi kan gjere meir, og eit openbert tiltak er å forby reklame, seier ho til NTB.

– Det er veldig fint at Høgre har skifta meining, meiner Freddy Øvstegård frå SV. Gjennom veka vil han spørje likestillingsminister Trine Skei Grande (V) om når og korleis Høgre-vedtaket vil bli følgt opp.

Tviler på effekt

– Kva for ein effekt kan eit reklameforbod ha?

– Lover og krav har stor påverknad. Dette vil ta lufta ut av ein industri som tener store pengar på dårleg sjølvbilde hos ungdom, seier Øvstegård.

Psykolog og kroppsbildeekspert Ingela Lundin Kvalem tviler likevel på om eit reklameforbod vil gi den heilt store effekten.

– Viss formålet er at det skal gjerast mindre kosmetisk kirurgi, kan ein ikkje måle dette. Vi aner ikkje kor mange slike inngrep som blir gjort i Noreg, seier ho til NTB.

Ho peikar òg på at slik reklame berre er ein liten del av kroppspresset og kroppsidealet vi blir utsette for.

– Men eit reklameforbod kan jo ha ein viss effekt ved å avgrense kunnskapen om kva ungdommar kan gjere noko med viss dei er misnøgde, seier Kvalem.

(©NPK)