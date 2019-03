Frp-topp rykker ut mot klimastreiken

innenriks

Fredag er det planlagt skulestreik for klimaet over heile landet, og det er ulik praksis ved skulane om dette skal gi gyldig fråvær. Steffensen er klar:

– Elevane har ei sjølvstendig plikt til å gjere det beste ut av skulegangen. Då må dei møte på skulen, seier han.

Han meiner det er feil å gi elevane fri for å delta i streiken.

– Kva med dei som har andre samfunnsengasjement, som til dømes berekrafta til velferdssamfunnet, og som ønsker å streike for enten strengare innvandringspolitikk eller meir oljeboring? seier han.

– Eg meiner det heller ikkje skal kvalifisere for gyldig fråvær, men ein kan ikkje setje ulike samfunnsengasjement opp mot kvarandre ut ifrå kva for eit ein som lærar sjølv føretrekker.

Møter motbør

Men Venstres parlamentariske nestleiar Abid Raja skryter av dei klimastreikande samfunnsengasjementet til ungdommane.

– Det er sunt i eit frisk demokrati at unge brukar ytringsfridom og demonstrasjonsfridom. Vi som politikarar bør heller oppmuntre til dette enn å prøve å stagge eit sunt engasjement, seier han til NTB.

Raja poengterer at det å delta i ein demonstrasjon vil ha læringseffekt:

– Eg er derfor positiv til gyldig fråvær og tilrettelegging om enkelte skular eller lærarar sjølv ønsker å gjere det.

«Krampetrekning»

MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad meiner utspelet frå Steffensen er endå ei krampetrekning frå politikarar som ikkje klarer å ta inn over seg for ei krise dei unge no kjem til å arve.

– Så lenge det er snakk om éin enkelt gong, med ei stor markering der også gruppa som ikkje har røysterett får delta i demokratiet, må faktisk ytringsfridommen gjelde før ei detaljert forskrift, seier han til NTB.

– Så på fredag burde dei få gyldig fråvær, men det blir eigentleg ein uvesentleg diskusjon. Steffensen burde heller spørje seg om ungdommane kan ha tillit til at det politiske systemet kan løyse klimaproblema, ikkje prøve å avspore det med ein debatt om finjuss, seier Hermstad.

«Klimahysteri»

Steffensen er ikkje den første Frp-politikaren som reagerer på klimastreiken, som er inspirert av den svenske 16-åringen Greta Thunbergs aksjon i fjor.

Stortingskollegaen hans Jon Helgheim åtvara tysdag mot det han omtalar som «klimahysteri» i ei Facebook-oppdatering attgitt av ABC Nyheter. Og partifellen deira frå Skien, bystyremedlem Karianne Hansen, har hausta ein god del kritikk, men òg støtte, for eit innlegg ho skreiv i helga. I ironisk stil påpeikar ho at klimastreiken er starten på ein «fullstendig livsstils makeover», der barna må seie nei til å bli køyrt til venner og trening, må dusje mindre og droppe sydenturar.

Lærarar ville ta med elevane

Leiaren i utdanningskomiteen reagerer òg på meldingar om at lærarar ved 5. trinn på Uranienborg skule i Oslo har sendt ut tekstmelding til foreldra om at elevane på trinnet skal delta i streiken.

Høgre-politikaren Catharina Munthe har på Facebook-sida si lagt ut skjermdump av tekstmeldinga og gjort det klart at ho liker dårleg «skolestreik for 11-åringer i skolens regi».

Tysdag kveld skriv rektor Randi Elisabeth Tallaksen ved Uranienborg skule i ei tekstmelding til NTB at 5. trinn likevel ikkje skal delta i streiken.

– Eg trur nok mange er imot innhaldet til sjølve streiken, det er ikkje eg, men eg vil ikkje at skulane skal drive politisk aksjonisme, uansett retning. Eg er mot at streiken skal bli eit vaksen- og skuledrive engasjement, seier Munthe til VG.

