Helseforeining står i fare for å gå konkurs

innenriks

Cyvin sende måndag ein intern e-post der han åtvarar mot mogleg konkurs, skriv Dagens Næringsliv. Der skriv han at krisa er større enn nokon gong.

– Toppleiinga har uttalt at dei er forsiktig optimistiske for framtida, men alle innsparingstiltak som hittil er skissert, må gjennomførast om vi skal unngå konkurs. Tiltaka vil gå ut over enkelttilsette, og det blir ein smertefull prosess. Denne gongen vil alle kunne bli ramma, skriv han.

Cyvin vil ikkje gå ut mot leiinga og skriv at han ikkje vil bruke ressursar på å fordele skuld.

Interne berekningar viser at LHL ligg an til å tape ein halv milliard kroner på tre år. Viss snuoperasjonen lykkast, noko som inneber kostnadskutt, utsette investeringar og lønnsfrysing, kan LHL tape 92 millionar kroner i år, skriv avisa.

Kommunikasjonssjef Martin Steen stiller seg bak Cyvins syn på at det er ein alvorleg situasjon.

– Både leiinga, tillitsvalde og verneombod jobbar dedikert og samvitsfullt for å sikre ei berekraftig drift av pasientorganisasjonen, LHL-sjukehuset Gardermoen og klinikkane våre rundt om i landet inn i 2020, 2021 og vidare. Dette er ein prosess som vil gå fram mot mai, seier han.

(©NPK)