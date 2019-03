Husdøra til Wara var open kort tid før bilbrannen vart oppdaga

innenriks

At døra stod open, og at det ikkje er registrert andre rørsler i området rundt eller ved huset i tidsrommet då brannen braut ut, er eit sentralt bevis i saka mot sambuaren til Wara, Laila Anita Bertheussen, ifølgje NRK.

Dagbladet har tidlegare avslørt at politiet hadde fått montert rørslesensor på utgangsdøra, og at det fleire gonger hadde vorte registrert rørsler i han.

Bertheussen er sikta for å ha dikta opp ei straffbar handling. PST mistenkjer at ho sjølv tente på bilen.

– Døra har vore open fleire gonger. Sist gong var cirka eit kvarter før branntilløpet vart sett av forbikøyrande. Dette er det eine av tre indisia politiet har brukt mot henne. Ho har forklart seg om dette i avhøyr, utan at eg går inn på innhaldet i forklaringa, skriv Bertheussens forsvarar, advokat John Christian Elden, i ein SMS til NRK.

Han har tidlegare peikt på at det ikkje er noko i bevisa som involverer sambuaren, bortsett frå mangelen på bevis for at det har vore andre gjerningspersonar.

I gjennomgangen Dagbladet gjorde av bevisa sist søndag kjem det fram at eitt av overvakingskameraa på eigedommen var ute av funksjon i ein ukjend tidsperiode. Dei som fungerte viser ikkje noko i det aktuelle tidsrommet.

(©NPK)