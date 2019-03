Kripos opnar etterforsking av dataangrepet mot Hydro

innenriks

– Jobben til politiet er på same måte som ved anna alvorleg kriminalitet å få kartlagt den straffbare handlinga best mogleg, med sikte på ei rettsforfølging av dei som står bak, seier politiadvokat Knut Jostein Sætnan i Kripos i ei pressemelding.

Kripos har sikra materiale hos Hydro etter at det tysdag kveld vart gjennomført eit møte med leiinga i Hydro. I møtet fekk Kripos i tillegg oversikt over situasjonen og skadeomfanget, og vil vidare gå gjennom materiale dei har sikra, heiter det i pressemeldinga.

Arbeidet inneber òg å få informasjon og oversikt over andre tilfelle der den same skadevara er brukt. Men det er så langt ikkje kjent at det har vore fleire tilfelle med denne skadevara i Noreg, ifølgje Kripos.

Kripos opplyser om at dei vil hente inn informasjon frå andre land, i tillegg til å hente erfaring frå andre liknande dataangrep i utlandet.

Det er så langt ikkje kjent kven som står bak angrepet mot Hydro.

Hydro vart tysdag utsett for eit omfattande cyberangrep, som påverka drifta i fleire av forretningsområda til selskapet. Hydro vart ramma av eit såkalla løysepengevirus. Desse krypterer informasjon i datamaskinene til selskap, og det blir sett fram krav om pengar for å få «låst opp» informasjonen igjen.

(©NPK)