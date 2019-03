NSM: Uheldig at Hydro hadde kopla seg frå varslingssystem for dataangrep

innenriks

Norsk Hydro er til vanleg kopla til NSMs varslingssystem for digital infrastruktur (VDI), som overvaker nettverka til samfunnskritiske norske verksemder og bedrifter, og som har som jobb å varsle dersom nettverka blir utsette for angrep.

Under det omfattande dataangrepet natt til tysdag 19. mars, var likevel Hydros sensor ikkje kopla på, opplyser Håkon Bergsjø, leiar for NSMs cybersenter NorCERT, til NTB.

Han meiner avkoplinga er «uheldig».

– Kunne angrepet vorte stoppa tidlegare, viss sensoren hadde vore kopla på?

– Det vil eg ikkje spekulere på. Vi må analysere hendinga, og det er ikkje alt vi ser heller, det er vi heilt opne om, vi har ein lagdeling. Den viktigaste oppgåva vår er å halde oversikt på tvers av samfunnet, seier Bergsjø.

5.000 truslar

Operasjonssentralen til NorCERT overvakar datastraumen inn til Noreg, og direkte inn i ei rekke bedrifter og verksemder som blir sett på som samfunnskritiske for Noreg. I eit sensornettverk kan NSM måle angrep eller forsøk på innbrot hos bedrifter som forvaltar eller eig kritisk informasjon eller kunnskap i Noreg.

I 2017 avslørte sensorane i systemet 20.000 mistenkjelege datastraumar. Etter sjekk var det 5.000 varsel som vart følgde opp som ekte truslar.

Finansdirektør Eyvind Kallevik i Hydro meiner det er umogleg å seie kva for ein effekt fråkoplinga hadde hatt.

– Dette var ei bevisst handling og vi var dekt av anna overvakingsutstyr i denne perioden, sa Kallevig på ein pressekonferanse onsdag.

Han seier det er for tidleg å konkludere i spørsmålet om hackarane kan ha trengt inn i datasystemet lenge før selskapet fekk dataproblem tysdag.

– No får politiet gjere ferdig etterforskinga si og vi skal konkludere dei interne undersøkingane våre. Dette skal vi sjølvsagt sjå på, seier han til NTB.

Ikkje fått konkret krav

Hydro trur førebels angrepet er eit «klassisk» løysepengevirus og at hackarane ikkje har vore ute etter å stele informasjon, ifølgje Kallevik. Førebels har selskapet ikkje fått noko krav om eit spesifikt beløp i løysepengar og Kallevik seier selskapet heller ikkje har vore i kontakt med dei som står bak.

– Det er eit bevisst val, stadfestar han, ifølgje nettavisa E24.

Kripos opna onsdag etterforsking av dataangrepet. Dei går gong med å samle inn all relevant informasjon, noko som også inkluderer informasjon frå utlandet, opplyser politiadvokat Knut Jostein Sætnan.

– Vi vil òg undersøkje om tilsvarande hendingar har skjedd i andre land og dra vekslar på erfaringar frå dei, seier han.

Politiadvokaten kan ikkje seie noko om kor angrepet kom frå, heller ikkje motivet for det.

– Vi er ikkje kjente med noko krav. Motivet må vi undersøkje nærare. Det er det altfor tidleg å seie noko om, seier han.

Det er ikkje nokon grunn til å seie at det at Hydro hadde kopla seg frå overvakingssystemet vil få negative følgje for etterforskinga, ifølgje politiadvokaten.

Truleg ikkje statleg aktør

PST-sjef Benedicte Bjørnland seier til NTB at det så langt ikkje er noko som tyder på at det er nokon statleg aktør som står bak dataangrepet mot Hydro. Av den grunnen er det Kripos og ikkje PST som tar hand om etterforskinga.

– Til så lenge er vurderinga at dette er ei sak for Kripos, men vi har jo tett dagleg kontakt med både Kripos, E-tenesta og NSM, seier Bjørnland til NTB.

Den internasjonale aluminiumleverandøren strevar med konsekvensane etter dataangrepet, men opplyser at selskapet har funne årsaka og jobbar med å rette opp igjen drifta.

